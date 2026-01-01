挥别川普回锅首年动荡 世界各地以烟火迎接2026年

（法新社巴黎31日电） 全球各地民众今天举杯送走2025，挥别这有史以来最炎热之一、经历美国总统川普回锅后对等关税大棒、加萨停火及俄乌和平依然难期的一年。

俄罗斯总统普丁在他惯例的新年致词中告诉俄国民众，俄军「英雄们」必将在这场二战以来欧陆规模最大的冲突取得最终胜利；乌克兰总统泽伦斯基则表示，乌克兰距离达成结束战事的协议「只差10%」。

稍早，在雪梨举行的新年庆祝活动呈现庄严氛围，民众在午夜9公吨烟火绽放烟火点亮港湾城市前，先为邦迪海滩枪击案的受害者默哀1分钟。

在莫斯科迎接新年的乌里扬诺夫斯克市退休人士史比琳娜（Natalia Spirina）表示，她希望2026年「我国军事行动能尽快结束，让战士们返家，俄罗斯终于能恢复和平与稳定」。

雪梨方面，大批重装警力在数十万名沿岸庆祝的民众间巡逻。不到两周前，一对父子涉嫌在邦迪海滩犹太节庆活动中开枪，造成15人身亡，是澳洲近30年来最严重的重大枪击事件。

庆祝活动在午夜前1小时全场静默1分钟，着名的雪梨港湾大桥点亮白色灯光，象徵和平。

包含吉里巴斯和纽西兰等太平洋国家最早迎来2026年，首尔与东京紧接着雪梨展开跨年庆祝，接续延伸到苏格兰霍格莫内节再到灯火璀璨的纽约。

巴西官方预计，里约热内卢知名的科帕卡巴纳海滩会涌入超过200万人，共襄号称全球最大的新年跨年盛会。

香港方面，原订于维多利亚港举行的大型跨年烟火秀因悼念11月一场大火中丧生的161人而取消，当时有数栋住宅大楼遭烈焰吞噬。