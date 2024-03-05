挨批为前政府宣传喉舌 阿根廷勒令国家通讯社暂停营运

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（法新社布宜诺斯艾利斯4日电） 阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）宣布他将关闭他所称的前左翼政府「宣传」喉舌后，阿根廷政府今天暂令泰兰国家通讯社（Telam）停业。

泰兰国家通讯社营运了80年，员工人数有700多人，是米雷伊自去年12月上任以来，推动重组或关闭国家机构的最新受害者。

总统发言人阿多尼（Manuel Adorni）在记者会上表示，在政府着手敲定泰兰国家通讯社关闭事宜时，国家通讯社将暂时停业7天，在这段期间员工将支薪。

他说：「这与言论自由或新闻自由无关。」他又说，泰兰国家通讯社于2024年估计损失高达200亿披索（约新台币7312万元），但没有提供相关细节。

泰兰国家通讯社记者艾丽娅舍夫（Tomas Eliaschev）告诉法新社，他与其他员工今天凌晨收到一封电子邮件，通知他们公司将暂停营运。

米雷伊1日在国会开议时宣布将关闭泰兰国家通讯社，称国家通讯社「数十年来一直被用来当作基西纳主义者（Kirchnerist）的宣传机构」，他指的是前总统克莉丝蒂娜．费南德兹（Cristina Fernandez de Kirchner）与他丈夫基西纳（Nestor Kirchner）的左翼政治意识形态。

同时也是新闻工会代表的艾丽娅舍夫说，昨晚，记者发现政府的「残酷决定」，用栅栏围起国家通讯社的建筑，并派出警力包围。

泰兰国家通讯社网站也关闭了。今天，数以百计民众在位于布宜诺斯艾利斯市中心的泰兰国家通讯社总部外头抗议。

27岁的平面设计师苏铎（Eric Soto）说，泰兰国家通讯社的地位至关重要，因为这是「唯一」会报导东圣地牙哥省（Santiago del Estero）或火地岛省（Tierra del Fuego）等偏乡省分的机构。