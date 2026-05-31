挪威撤销飞弹出口许可引发争端 马来西亚批大国反应冷淡

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（法新社新加坡31日电） 马来西亚今天批评主要国家对其与挪威海军飞弹系统交易破局一事「集体失声」，并称这种态度传递出「危险讯号」，恐削弱国际合约可信度。

法新社报导，本月因挪威撤销部分技术出口许可，导致两国陷入外交争端。奥斯陆（Oslo）强调，此举并非刻意针对马来西亚，但吉隆坡仍向涉案挪威企业索赔逾2亿5100万美元（约新台币79亿元）。

马国国防部长穆罕默德哈立德（Mohamed Khaled Nordin）今天在新加坡举行的香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）中抨击其他国家对「挪威的单方面决定」反应冷淡。

他表示：「没有人就合约诚信或如何问责提出严肃质疑。这种异常沉默正传递出危险讯息，彷佛某些国家凌驾于监督之上。」

穆罕默德哈立德还批评国际法在「开发中国家」与「强权国家及其盟友」之间存在双重标准，并称马国已开始与「真正的伙伴」接洽采购飞弹系统事宜。

挪威方面表示，撤销出口许可「完全是基于国家出口管制法规的适用性」，对于影响马国表示遗憾。

穆罕默德哈立德本月表示，政府已向涉案的挪威康斯堡防卫及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）发出通知，要求就「直接与间接成本」赔偿损失。

大马首相安华（Anwar Ibrahim）也曾与挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）通话，强烈表达反对，并称其「不可接受」。

安华警告，挪威此举将对大马国防战备与「滨海战斗舰（Littoral Combat Ship，LCS）现代化计画」造成严重影响。

LCS计画于2011年获批准，原合约金额高达60亿令吉（约新台币475亿元），规划打造6艘军舰。之后该案屡传管理不善及成本上升等争议，2023年经政府检讨后重启，船舰数量缩减为5艘。