挪威王储妃长子被控性侵等罪名 法院判刑4年

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（法新社奥斯陆15日电） 挪威王储妃梅特玛莉（Mette-Marit）长子柏格荷伊比遭控犯下2项性侵和其他32项罪名，首都奥斯陆一座法院今天判处4年徒刑，这起备受外界瞩目的丑闻已重创王室形象。

29岁的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是梅特玛莉与前伴侣所生，现为王储哈康（Crown Prince Haakon）的继子；柏格荷伊比无王室头衔，也无正式职责。

柏格荷伊比被控犯下性侵和交通违规等总计40项罪名，最重可判处16年有期徒刑。他遭控涉入的其中一起性侵案，发生在2018年王储夫妇官邸内。

柏格荷伊比另外2起性侵指控获判无罪，但法院对他反覆家暴一名前女友、交通违规、涉嫌恐吓、涉及毒品等多项罪名予以定罪。

挪威检方原先向法院求处7年7个月有期徒刑。

柏格荷伊比自今年2月来持续遭羁押，他否认最严重的指控，包括性侵罪嫌。检方指出性侵案发生时，受害女性皆处于熟睡或失去意识状态。

柏格荷伊比今天透过视讯聆判，未亲自出庭。他的辩护律师主张，柏格荷伊比仅对他已认罪的部分服刑18个月。

检察官亨利克斯博（Sturla Henriksbo）告诉法新社：「我认为这项判决彰显司法体系的胜利，证明不论你是谁或拥有什么关系，无人能凌驾于法律之上。」