挺巴勒斯坦示威延烧法国 巴黎政治学院关闭主校区

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（法新社巴黎2日电） 法国享誉盛名的巴黎政治学院（Sciences Po university）说，由于数十名亲巴勒斯坦学生再度占领各大楼进行抗议，校方明天将关闭巴黎主校区。

校方今天晚间传讯息给教职人员表示，位于巴黎市中心的大楼「明天仍将关闭」，请他们继续在家上班。

亲巴勒斯坦学生的组织今天稍早宣布将在巴黎政治学院「和平静坐」，6名学生会进行绝食抗议，以此举支持饱受战争蹂躏的加萨走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人民。

巴黎政治学院被视为法国顶尖的政治学校，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也是校友。巴黎政治学院的学生发起一系列抗议行动，响应美国名校如火如荼的反战示威。以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）战争引发加萨走廊的人道危机，许多学生为此愤恨不平。

法国境内的犹太人口居全球第3，仅次于以色列和美国，同时也拥有欧洲最多的穆斯林人口。大巴黎区当局右翼首长波克瑞斯（Valerie Pecresse）本周稍早暂时中断对巴黎政治学院的资助，并谴责抗议群众是「少数号召反犹仇恨的激进人士」。

一名学生组织的成员表示，绝食抗议会持续进行，直到学校董事会投票决定调查校方和以色列大学的合作关系为止。

巴黎政治学院为试图平息数天来的抗议而举行与学生的辩论，临时院长巴塞尔（Jean Basseres）表示在期间已拒绝上述要求。高等教育部长荷泰佑（Sylvie Retailleau）今天稍早呼吁校方维持秩序，包括必要时请警方介入。

据法新社统计以色列官方数据显示，哈玛斯去年10月7日袭击以色列，造成约1170人死亡，多数为无辜民众。此事拉开战争序幕。据以色列估计，目前仍有129名人质被哈玛斯扣押在加萨。军方认为其中34人已丧生。

据哈玛斯治下的加萨卫生部统计，以色列对哈玛斯展开报复攻击，加萨地区的死亡人数累计已达3万4596人，死者多为妇孺。