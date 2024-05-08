挺巴抗议浪潮蔓延西欧学校 引发冲突百人被捕

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（法新社阿姆斯特丹7日电） 挺巴勒斯坦运动人士掀起的校园抗议浪潮今天扩散到西欧，不满以色列发起加萨战争的学生要求大学与以色列断绝关系，期间引发暴力冲突，并导致100多人遭到逮捕。

受到目前在美国校园上演的示威活动激发，欧洲多所大学的学生占领学校大厅与设施，要求校方终止与以色列机构的伙伴关系，表达对以色列惩罚性攻击加萨（Gaza）的不满。

●荷兰

数以百计的抗议群众在荷兰阿姆斯特丹大学（University of Amsterdam）校园各地再度举行示威活动。前一天晚上，在示威群众拒绝离开校园后，有人拍到警方持警棍驱散他们，并捣毁他们搭建的帐篷。

随着今晚再度出现抗议活动，示威人士在通行道路上设置路障，现场也有大批警力看守。

警方在声明中表示，警察驱离昨晚的抗议活动时，共有169人遭到逮捕。除了两人因涉嫌犯下扰乱公共秩序罪仍遭拘留外，其他人已全数获释。

昨天，一小群手持照明弹的反抗议群众闯进主要抗议活动时，曾短暂引发暴力冲突。

荷兰国家通讯社（ANP）报导，今天约有50名示威群众也在乌得勒支大学（Utrecht University）图书馆外头抗议，还有数十人在德尔夫特科技大学（Delft University of Technology）内示威。

●德国

在德国东部的莱比锡市（Leipzig），莱比锡大学（Leipzig University）透过声明表示，今天约有50到60人占领一座演讲厅，挥舞写着「因反对种族灭绝而占领大学」的标语。

莱比锡大学表示，抗议群众从内部封锁演讲厅大门，并在庭院里搭起帐篷。大学下午请警方进驻，并提起刑事诉讼。

警方说，挺以色列的反抗议活动也在这一带举行，约有40人参与。有13人因涉嫌擅自进入演讲厅而被提起刑事诉讼，警方目前尚未逮捕任何人。

稍早，有多达80人在柏林自由大学（Free University Berlin）校园庭院设置抗议营区，警方随后驱离了一场示威活动。

这些抗议群众坐在帐篷前方并挥舞着标语，其中有些戴着长期以来被视为支持巴勒斯坦理念的阿拉伯头巾（keffiyeh）。校方表示，这群抗议人士后来进入房间与演讲厅并试图占领，校方请来警方清场。

柏林自由大学表示，校方有建物受损，当天在部分建筑物内举行的课程停课。柏林警方表示，他们依煽动仇恨与擅自进入罪名逮捕了一些人。

●法国、瑞士、奥地利

在法国巴黎，警方两度进入享负盛名的巴黎政治学院（Sciences Po university）干预，驱散将自己封锁在主要大厅内的约20名学生。

巴黎检方表示，安全部队进驻让其他学生能参加考试并逮捕两人。校方表示，考试顺利进行。

过去一周，警方数度进入巴黎政治学院干预，抗议群众要求校方揭露与以色列机构的伙伴关系。巴黎政治学院表示，约有13名学生绝食抗议。

警方消息人士说，在附近的梭尔邦大学（Sorbonne University）建物，警方今晚驱逐约100名占领圆形剧场的学生并逮捕88人。

在瑞士，抗议活动扩散到洛桑（Lausanne）、日内瓦（Geneva）与苏黎世（Zurich）的3所大学。

洛桑大学（Lausanne University）在声明中说，校方「认为没有理由依照抗议群众的诉求，停止与（以色列大学院校的）这些关系」。

在奥地利，自2日晚间以来，数十名抗议群众在维也纳大学（Vienna University）校园内扎营，开始搭建帐篷并悬挂标语。

根据法新社对以色列官方数据所做的统计，巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日对以色列发动前所未见的袭击，造成超过1170人丧命，其中大多是平民，因此引发了加萨走廊战争。

以色列矢言要剿灭哈玛斯，在加萨发动了报复性攻势。哈玛斯治下的加萨卫生部表示，以色列攻击造成至少3万4789人死亡，其中多为妇孺。