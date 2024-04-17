捷克倡议获20国响应 够买50万枚炮弹援乌

2 分钟

（法新社布拉格16日电） 捷克总理费亚拉今天说，在捷克倡议下，已有20个国家承诺出资，金额足以在欧洲境外为乌克兰购买50万枚炮弹。

捷克正在带头发起一项国际筹款活动，为乌克兰军队购买弹药。自2022年2月以来，乌克兰军队一直在抵抗俄罗斯的入侵。

欧盟国家曾承诺在3月底前提供100万枚炮弹，但由于生产能力有限，交付量远远不足。

捷克3月表示，他们能够在欧洲大陆以外，为乌克兰收集大量武器，总共约80万发炮弹。

如今费亚拉（Petr Fiala）在访问华盛顿期间说：「我很高兴此刻已有约20个国家加入我们的倡议，从加拿大、德国、荷兰到波兰。」

他在美国「哈德逊研究所」（Hudson Institute）演讲中说：「多亏了他们，我们现在可以提供50万发炮弹。我们相信接下来会提供更多的弹药。」

他早先说，乌克兰可能会在6月获得第一批炮弹。

捷克媒体报导，参与的国家还包括波罗的海国家、比利时、丹麦、芬兰、冰岛、卢森堡、挪威、葡萄牙和斯洛维尼亚。

费亚拉说，捐助者没有理由无法「在未来12个月内，再提供100万枚」。

他还说：「我想强调的是，这项倡议不是一次性的项目。我们的目标是建立一个长期的重型武器弹药供应系统。这将直接有助于改变前线的局势。」