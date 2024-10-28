排除肉饼为大肠杆菌传染源 美国麦当劳恢复贩售牛肉堡

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（法新社纽约27日电） 连锁速食巨擘麦当劳（McDonald’s）今天表示，经检验排除牛肉饼为大肠杆菌传染源，旗下数百家店将恢复贩售四盎司牛肉堡。这波疫情在美国造成1人丧命，横跨13州至少75人患病。

由于出现一波被认为与麦当劳四盎司牛肉堡有关的大肠杆菌疫情，导致数十人就医、1人丧命，美国十多州的麦当劳餐厅上周暂时下架这款汉堡。

麦当劳透过声明表示，科罗拉多州农业厅的检验未在四盎司牛肉堡的肉饼中发现大肠杆菌，目前农业厅也未规划进行更多检验。

另一个可能的传染源是汉堡中的洋葱丝。

麦当劳今天表示，已决定无限期暂停从农产品商「泰勒农场」（Taylor Farms）在科罗拉多泉市（Colorado Springs）的工厂采购洋葱。

从这个供应商取得洋葱丝的900家麦当劳餐厅，将贩售不含洋葱丝的四盎司牛肉堡。

麦当劳在声明中说：「问题似乎仅限于特定食材和地点，我们仍非常有信心，所有与这次疫情有关的被污染产品都已从我们的供应链移除。」

美国疾病管制暨预防中心（CDC）建议食用四盎司牛肉堡并出现大肠杆菌中毒症状的消费者寻求医疗协助，症状包括腹泻、出血性腹泻、发烧超过摄氏38.9度、呕吐等。

已有数名声称受害的人士控告麦当劳。