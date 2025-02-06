接受优离或等着被开除 川普政府瘦身计画挨批骗局

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（法新社华盛顿5日电） 多达200万名美国联邦政府公务员必须在6日最后期限前，带着相当8个月薪资与津贴的补偿金自行辞职，否则可能遭当场解雇。劳工组织痛批，这项「精心算计」的计画堪称破坏公务员制度的「骗局」。

法新社报导，川普总统所谓的「分岔路口」（Fork in the Road）计画，是他1月20日重返白宫以来削减联邦支出最大刀阔斧的举措，但这项计画究竟算不算得上「优离」方案，引起重大争议。

川普政府「效率沙皇」、掌管政府效率部（DOGE）的马斯克（Elon Musk）曾表示，这是个大好机会，让公务员可以「享受你一直渴望的假期，也可以看场电影放松一下，同时还能获得政府提供的全额薪资和福利」。

然而，实际上同意辞职的公务员可能被要求在这8个月内继续工作。如果他们明天没有自动请辞，可能遭立即解雇，而且拿不到任何补偿金。

劳工组织表示，这项计画有严重法律疑虑，警告劳工不要接受，并质疑政府是否可以保证支付这8个月的薪资与津贴，因为目前核准的政府资金将在3月用罄。

美国政府雇员联合会（AFGE）主席凯利（Everett Kelley）炮轰马斯克：「联邦雇员不应被未经选举产生的亿万富翁官员及其走狗的花言巧语误导。」

「尽管宣称的说法不同，但这种延后辞职计画欠缺资金、违反法规，且没有任何保证。我们不会袖手旁观，让我们的会员成为这个骗局的受害者。」

美国媒体报导，截至今天，已有约2万名公务员（约占联邦劳动力的1%）接受这项协议。官员表示，这将节省1000亿美元的支出。

代表80万名联邦雇员的美国政府雇员联合会正带头提起诉讼，以阻止「任意、非法、时间紧迫的最后通牒」。

美国政府雇员联合会已在麻萨诸塞州联邦法院递状，并援引法规，对劳工在延后辞职期间可自由寻找其他工作的说法提出质疑。