控哈洛德百货前老板性侵 英政府确认4女遭人口贩运

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（法新社伦敦3日电） 维权团体今天表示，对4名指控哈洛德百货（Harrods）已故前老板穆罕默德．法耶德（Mohamed Al-Fayed）性侵的女性，英国内政部已确认她们是人口贩运的受害者。

法新社报导，法耶德已被数十名女性控诉，在30多年间犯下性侵、强暴及人口贩运等罪行，而在他2023年去世前，都未曾受到司法起诉。

许多受害者都曾在法耶德经营的伦敦哈洛德百货工作，或在他旗下其他事业担任助理，包括巴黎丽兹饭店（Ritz hotel）。

这4名指控法耶德的女性，分别化名伊莎贝拉（Isabella）、贾丝汀（Justine）、伊丽莎白（Elizabeth）和玛歌（Margo），共同创设倡议团体「没人能凌驾法律之上」（No One Above），如今她们经英国政府确认是人口贩运的受害者。

伊莎贝拉透过电子邮件向法新社证实，从1990年代到2010年之后，她们遭受国际及国内人口贩运。

在英国慈善机构「看不见的英国」（Unseen UK）协助下，4人案件被转至「全国转介机制」（NRM）；这是英国官方作业系统，用来通报人口贩运、保护受害者的机制。

英国官方于今年5月到7月间确认：「有确切证据」显示4人为人口贩运的受害者。

截至目前为止，伦敦都会区警察局（Metropolitan police）已收到157名受害者报案，指控法耶德对她们性侵、强暴或贩运。（编译：纪锦玲）