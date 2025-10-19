控哈玛斯破坏加萨停火 以色列总理下令采取强硬行动

（法新社耶路撒冷19日电） 以色列军方今天证实，在加萨走廊南部城市拉法（Rafah）发动空袭，以回应部队遭到武装分子攻击。以色列总理尼坦雅胡指控哈玛斯破坏停火，下令针对加萨走廊内的武装分子采取「强硬行动」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发表声明指出：「在哈玛斯（Hamas）违反停火协议后，总理与国防部长及高阶安全官员进行磋商，并指示对加萨走廊（Gaza Strip）内的恐怖分子采取强硬行动。」

以军声明指出：「今日稍早，恐怖分子在拉法地区向以色列国防军（IDF）发射反战车飞弹并开枪攻击，当时以军正在根据协议条款执行摧毁恐怖组织基础设施的任务。」

声明又说：「以军随后出动战机空袭并且发射火炮攻击拉法地区以化解威胁，并摧毁了数条作战用地道与军事设施，这些地道和设施侦测到存在恐怖分子的活动。」

哈玛斯旗下武装团体艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）声称该组织完全遵守与以色列达成的停火协议，并说对拉法冲突并不知情。

声明指出：「我们重申对协议内容的全面承诺，其中最重要的是在加萨走廊所有地区维持停火。」

声明又说：「我们对拉法地区发生的任何事件或冲突都不知情，因为这些地区属于以军控制的红色区域，自今年3月战事重燃以来，我们已无法联系上当地残存部队。」