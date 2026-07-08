控每日邮报非法搜集资料 英国哈利王子与艾尔顿强败诉

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（法新社伦敦7日电） 伦敦高等法院裁决，英国哈利王子（Prince Harry）与艾尔顿强（Elton John）告「每日邮报」（Daily Mail）出版商涉嫌非法搜集资料的案件败诉。

今年稍早历经为期11周的审讯后，法院公布的书面判决书写道：「原告未能证明其所提出的指控…因此驳回这些诉讼请求。」

联合报业（Associated Newspapers）对尼克林（Matthew Nicklin）法官的判决表示欢迎，并称这是一场「压倒性胜利」，也是对「每日邮报新闻工作的重大平反」。

联合报业表示，法院驳回「原告提出的97项指控中的每一项」，显示法官「采信了我们记者对新闻来源证词的诚实性」。

联合报业在声明中表示，关于有人在民众车辆和住所内安装窃听器、监听通话和非法存取银行帐户等指控都是「耸人听闻」、「荒谬」，且从未提出任何「可信证据」。

联合报业补充说：「我们正派且勤奋工作的记者声誉遭受严重质疑，如今他们获得平反。」

哈利王子曾在诉讼过程中发表激动的证词，包括艾尔顿强与伊莉莎白赫蕾（Elizabeth Hurley）等多名知名人物，也指控联合报业侵犯他们的隐私。

哈利的律师团曾表示，他们正代表他们的当事人，针对1993年到2018年发表的报导，寻求「可观」的赔偿金。

这是萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）在与英国小报激烈的法律攻防中，所提出的第3起、也是最后一起诉讼案，使得他与英国王室的关系更加紧张。

现年41岁的哈利是英国国王查尔斯三世（King Charles III）最小的儿子，他还曾卷入其他法律纠纷，包括他6年前戏剧性卸下王室一线职务后，针对他在英国的警察保护引发的争议。

目前居住在美国加州的哈利6日抵达英国，展开为期5天的访问，由于他的家人被拒绝提供警察保护，预计这趟行程大多将在没有妻儿陪同下进行。

这趟访问目的在纪念明年登场的永不屈服运动会（Invictus Games）倒数一年，原本预计将是他一家人4年来首次返回英国的行程。永不屈服运动会是由哈利王子为伤残退伍军人创办。

不过，一名接近萨塞克斯公爵的消息人士告诉法新社，由于哈利一家遭拒绝提供维安保护，哈利的妻子梅根（Meghan）、儿子亚契（Archie）与女儿莉莉贝（Lilibet）不会陪同他参加这趟访问的伦敦部分。