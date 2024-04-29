控ChatGPT资讯错误 奥地利资料隐私组织提申诉

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（法新社维也纳18日电） 总部位于奥地利维也纳的资料保护组织今天宣布将针对人工智慧（AI）开发商OpenAI旗下的ChatGPT提出申诉，因为这款「制造幻觉」的工具会提供其开发者都无法修正的错误答案。

法新社报导，奥地利资料隐私组织「不关你的事」（none of your business，NOYB）表示，ChatGPT根本无法保证可提供准确资讯，这个工具「不断制造幻觉（hallucinating），甚至连OpenAI都无法阻止它」。

根据NOYB的说法，OpenAI曾公开承认无法修正其生成式人工智慧（generative AI）所产出的不正确资讯，也无法解释其资料来源以及ChatGPT储存的个人资讯。

NOYB指出，就个资问题而言，此类错误「不可接受」，因为欧盟法律规定个资必须正确。

NOYB资料保护律师德葛拉夫（Maartje de Graaf）表示：「如果系统无法产生准确、透明的结果，它就不能用于生成个人相关资料。技术必须遵循、而非违反法规要求。」

该组织表示，ChatGPT「多次提供有关NOYB创办人施伦斯（Max Schrems）出生日期的错误资讯，且未告知使用者它不具备必要资讯。」

NOYB说，尽管资料不正确，但OpenAI仍拒绝施伦斯修改或删除资料的请求，还称「这是不可能的」。

OpenAI也「未能充分回应」施伦斯取得自己个资的请求，这再度违反欧盟法律。该公司「似乎甚至不愿假装他们会遵守」欧盟法律。

该组织自2018年成立以来，一直针对科技巨头提出激烈批评。NOYB表示，正要求奥地利资料保护机构对OpenAI进行调查，并处以罚款，以使其符合欧盟法律。