推动以哈休战 欧盟外长：加萨杀戮必须停止

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（法新社开罗23日电） 欧洲联盟外交事务高级代表卡拉斯今天停留埃及期间，疾呼终止加萨走廊最新的战斗行动。她接下来将前往以色列和巴勒斯坦自治区，推动加萨重回休战状态。

法新社报导，以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）下一阶段停火协议陷入僵局后，以色列18日恢复对加萨发动猛烈空袭，接着又采取了地面行动。

欧盟（EU）代表卡拉斯（Kaja Kallas）在开罗（Cairo）与埃及外交部长阿布德拉提（Badr Abdelatty）举行记者会时表示：「我们强烈反对以色列重启战斗行动，这些行动在加萨造成重大伤亡。杀戮必须停止。一场新的战争，双方都是输家。」

「从欧洲方面来看，显而易见的是，哈玛斯必须释放所有人质、以色列必须全面恢复对加萨的人道援助、谈判必须重新展开。」

卡拉斯的团队尔后证实，她已经离开埃及并抵达以色列。

她的办公室表示，卡拉斯预计明天在以色列和巴勒斯坦自治区的会谈中，呼吁再度全面落实停火及释放人质协议。

她的办公室还说，卡拉斯也将提到，畅通无阻且持续的在加萨分发大批人道物资有其重要性。

联合国21日表示，以色列在停火6周后又发动军事行动以来，加萨正面临一场「噩梦」。（译者：纪锦玲）