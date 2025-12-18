推动俄乌终战 白宫：美俄官员本周末迈阿密会谈

（法新社华盛顿17日电） 白宫官员今天指出，美国与俄罗斯官员将于本周末在迈阿密（Miami）会面，就总统川普的乌克兰终战方案展开新一轮谈判。

这场会谈之前，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）肯定基辅与川普特使在柏林（Berlin）两天会谈取得的进展，但同时警告，莫斯科正为「新的一年战争」做准备。

政治新闻媒体Politico报导，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿库许纳（Jared Kushner）预料将代表美方出席，俄方代表团将包括总统普丁（Vladimir Putin）的经济特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

白宫官员未对美俄代表团的成员具体说明。

近几周来，国际外交活动频繁，试图终结俄罗斯近4年前对乌克兰发动的入侵行动。魏科夫与库许纳11月曾在克里姆林宫会晤普丁，之后也与乌克兰及欧洲领袖在柏林见面。

然而，各方之间仍存在重大歧见。

乌克兰与美国表示，在未来安全保障问题上已有进展，但对于乌克兰要割让哪些领土方面仍意见不合。

另一方面，普丁表示，莫斯科「一定会」实现战争目标，包括夺取所称属于俄罗斯的领土。（编译：徐睿承）