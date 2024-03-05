提供儿童奶粉出现困难 古巴向联合国求助

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（法新社哈瓦那4日电） 古巴经济陷入困境，无法如过往给予民众补贴，因此盼向联合国世界粮食计划署（World Food Programme）能提供儿童所需的奶粉。

古巴在实施共产主义初期时，斐代尔・卡斯楚（Fidel Castro）曾承诺每个7岁以下的儿童，每天都可获得1公升的牛奶补助。

几十年来，他们的确按此执行，但如今因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）蔓延、美国近年收紧制裁加上结构性弱点，让古巴陷入数十年来最严重的经济危机，导致许多人领不到牛奶。

古巴官方新闻网站「古巴辩论」（Cubadebate）指出，由于「经济环境复杂」，「古巴已请求联合国世界粮食计划署协助购买奶粉，以确保能供应奶粉」给6岁以下儿童，因此，未来几天将有375吨的奶粉运抵古巴。

哈瓦那当局2月坦言，他们无法再如往常，根据「配给册」（libreta）如数提供牛奶给古巴所有儿童。古巴民众可拿着配给册以补贴价格购买主要粮食。

他们也承认，要让民众凭「配给册」获得小麦和面粉，面临「财务和后勤上的限制」。

根据官方统计，古巴2023年经济萎缩了2%，通货膨胀率达30%。独立专家甚至表示，这还可能被低估了。

古巴近年历经历史性的移民潮，也发现生产和进口基本食品愈来愈困难。官方数据显示，2019年到2023年间，农业产量下滑了35%。

去年9月，古巴政府表示，在民众面临燃料和其他基本物资长期短缺之际，「几乎100%」或配给册数量的主要粮食都是从国外进口。