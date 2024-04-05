提升碳市场品质可信度 3碳权认证机构取得标章

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（法新社巴黎5日电） 致力推动碳权品质认证的「自愿碳市场诚信委员会」今天表示，世界3个主要核发自愿性碳权的机构已取得新的「诚信」标章，确保自身的碳权认证是有助减排的「真货」。

当前企业或个人会购买碳权信用额度来抵销活动所制造的碳排，但先前不乏报导揭露，一些这类碳交易对环境几无帮助，也让碳市场陷入混乱。

为加强碳市场交易的可信度，自愿碳市场诚信委员会（ICVCM）去年推出一个新自主性标章，向购买碳权者保证，这些获得标章的「高诚信」碳权额度的确能实质做到碳抵换、有助落实所标榜的净零排放。

贩售碳权的机构受邀向自愿碳市场诚信委员会提出标章申请。自愿碳市场诚信委员会今天宣布，全球4大自愿性碳市场认证机构中的美国碳注册登记簿（ACR）、气候行动储备方案（CAR）和黄金标准（GS）这3家，成为第一批取得「高诚信」标章者。

这代表3家机构所认证的碳权交易品质获自愿碳市场诚信委员会认可。这3家总计占自愿性碳市场市占率的30%。

ICVCM主席纳札勒（Annette Nazareth）表示，这是个「激动人心的时刻」，显示市场对提高碳权认证透明度的期望。

她告诉法新社：「我们乐观地认为，自愿性碳市场里绝大多数都会想取得标章。」

自愿性市场是一种国家管制之外的补充机制，排放者可透过购买碳权来抵换排放。

纳札勒说，除已获标章的3个碳权机构外，自愿性碳市场里最大认证机构、由Verra所运营的碳验证标准（VCS）的标章申请仍待她们审核。一旦通过，4大获得标章的碳权机构将占自愿性碳市场的98%。

碳抵换信用额度（即俗称的碳权）能由执行减少或避免碳排的减量专案取得，例如植树或护林。

但批评人士指出，许多减量额度在最好的情况下也都毫无价值，最坏情况下可能有害，因为它们允许主要污染者宣称达成碳中和，却未能减少温室气体实际排放量。

1个单位的碳权信用额度代表从大气中移除1吨二氧化碳，或避免1吨二氧化碳进入大气，减量专案需证明如何做到。然而这个领域一直存在巨大争议，因为一些专案被发现夸大对气候的益处。

VCS等4大碳权机构都有自身的减排认证认证方法学。不过纳札勒表示，在获得ICVCM的审核通过前，相关减排专案都不能使用「诚信」标章。

来自「碳市场观察」（Carbon Market Watch）的杜福芮斯尼（Gilles Dufrasne）身兼为ICVCM提供谘询的独立专家小组成员，她说这个过程有望剔除不良专案。

杜福芮斯尼表示，ICVCM应善尽把关责任，砍掉市场里滥竽充数的减排专案，建立起标章的权威，就有助于建立碳市场的信心，否则若让市场里90%的专案都过关，这个标章就将沦为废纸。