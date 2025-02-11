提升AI发展竞争力 马克宏矢言简化规范

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（法新社巴黎10日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天在巴黎一场人工智慧（AI）全球峰会上说，法国将废除繁文缛节，以利打造AI基础设施，好让欧洲仍有机会争取AI技术可期的利益。

马克宏与印度总理莫迪（Narendra Modi）共同主持这场「人工智慧行动高峰会」（Artificial Intelligence Action Summit），会议目的是在全球强国竞相于这项快速发展的技术上发挥主导作用之际，为管理这个新兴领域奠定基础。

马克宏告诉科技业老板和政界领袖等与会者，在AI计画上，「我们将采取巴黎圣母院策略模式」；巴黎圣母院在2019年火灾中严重受损，法国凭藉经过简化的特殊规范，在5年内完成重建。

他以英语致词说：「我们向全世界表明，当我们承诺明确的时间表，我们就能实现。」

美国总统川普为了提升美国竞争力，废除前总统拜登为AI设置的防范措施，欧盟因此感受到必须采取更灵活AI规范的压力，以助欧洲企业维持在这项科技竞赛中的竞争力。

马克宏推崇法国的竞争力，多次宣传将在未来数年投资1090亿欧元（约新台币3.7兆元）在法国AI领域。

美国副总统范斯（JD Vance）、中国国务院副总理张国清等政界领袖，以及谷歌（Google）执行长皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）等商业钜子齐聚巴黎这场盛会。

但马克宏以商业为导向的热烈支持也受到一些观察家批评，尤其一份据称外泄的峰会最终公报草案并未提到AI的潜在风险。

甚至有媒体报导，英国和美国都不打算签署这份最终声明。

法国希望各国政府自愿承诺让AI永续且环保。但欧盟、美国、中国、印度等不同集团之间在技术发展和监管上各有不同的优先事项，可能不易达成任何协议。