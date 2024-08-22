提名演说恰逢结婚纪念日 贺锦丽与夫婿PO文互道爱意

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（法新社芝加哥22日综合外电报导）美国副总统贺锦丽今天将正式接受民主党提名角逐总统大位，准备发表政治生涯迄今最重大的演说，而今天也是她与夫婿任德龙结婚10周年纪念日，两人不忘在社群媒体X互道爱意。

法新社报导，现任总统拜登（Joe Biden）上个月宣布退选、放弃争取连任后，59岁的贺锦丽（Kamala Harris）仅仅1个月内就带动民主党气势。

现在贺锦丽将聚焦愉悦氛围，向美国人民述说她的个人故事，并运用在民主党全国代表大会（DNC）的电视转播演说，拿她的乐观与共和党总统候选人川普（Donald Trump）偏灰暗的基调做对比。

来自密苏里州的47岁党代表泰勒（Amanda Taylor）说：「到时候会嗨翻天。」

贺锦丽与「第二先生」任德龙（Douglas Emhoff）今天也在X平台交换结婚10周年的讯息。

贺锦丽写道：「致我梦寐以求的伴侣：结婚周年快乐，道格。」

任德龙也标记贺锦丽并写道：「永远一起走下去。结婚周年快乐。我爱你。」

尽管民主党人心中怀抱更多希望，贺锦丽民调也暂居领先地位，他们仍知道距离打赢选战还差得远。从前总统欧巴马（Barack Obama）及其妻子蜜雪儿（Michelle Obama）到柯林顿（Bill Clinton），民主党大咖本周一再提醒，贺锦丽要打败78岁的川普将是场硬仗。