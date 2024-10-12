提振疲软经济 中国将发行特别国债

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（法新社北京12日电） 中国今天表示将发行特别国债提振经济，并表示已筹集3250亿美元资金，可在未来3个月内用于提振房地产市场、缓解地方债务和支持各家银行。

财政部长蓝佛安与其他官员在今天的记者会宣布相关激励措施；是继过去几周宣布一系列措施（包括降息和增加银行流动性）后又一振兴经济举措。

中国经济因近年房地产危机和长期消费低迷而受创，官方希望扭转经济放缓局面，并在今年实现5%的成长目标。5%的经济成长虽远低于中国长年双位数成本势头，但已是令许多西方国家称羡的成绩。

蓝佛安今天表示，今年以来，财政部门组合使用赤字、专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，加大财政政策力度，加强重点领域保障，积极防范化解风险，促进经济持续回升向好。

蓝佛安表示，用足用好各类债务资金，目前增发国债正在加快使用，超长期特别国债陆续下达使用，后三个月，各地共有人民币2.3兆元专项债资金可以安排使用。

他并表示，政策支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等多个方面。

地方政府的债务上限也将提高，以便他们可以在基础设施上投入更多资金并帮助保护就业。

副财长廖?表示，此举将「有助于缓解地方政府和房地产企业的流动性和债务压力」。

蓝佛安并介绍，2024年安排财政赤字人民币4.06兆元（下同，约新台币18.27兆元），比上年年初预算增加1800亿元；新增地方政府专项债务限额3.9兆元，比上年增加1000亿元；发行1兆元超长期特别国债，用好2023年增发国债资金，全年一般公共预算支出规模达到28.55兆元，持续保持较高支出强度，为高质量发展提供有力支撑。

对于现场记者进一步询问中央财政加杠杆的空间有多大时，蓝佛安仅回应「刚才在开场白中我也讲到，中央财政在举债和提升赤字方面是有较大空间的」。

外界本普遍认为，中国可能颁布规模达2兆元的新财政刺激措施，但是今天这场记者会上，中国官员并未提供一个具体数字。