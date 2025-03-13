提议俄乌停火30天 美吁莫斯科无条件同意

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（法新社华盛顿12日电） 美国和乌克兰官员昨天达成协议向俄罗斯提出停火一个月的计画后，美国今天表示正要求莫斯科「无条件」同意。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基辅已表明准备接受停火协议，美国则称若克里姆林宫拒绝，美方将作出「强烈」回应。

寻求俄乌停火的一系列快速发展中，美乌联合提议是最新一项。

不到两周前，美国总统川普（Donald Trump）才将泽伦斯基赶出白宫，随后停止对基辅所有军援和情报共享。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，美国正寻求莫斯科完全同意这项提议，并不附加任何要求。

卢比欧说：「是否他们准备无条件这样做，这是我们想知道的。」

他又说：「如果他们回答『是』，那么我们知道我们已经取得真正的进展，而且确实有实现和平的机会。如果他们回答『否』，那将是非常不幸的，也表明他们的明确意图。」

克里姆林宫今天对此构想首次评论表示，正在等待进一步讯息。

但俄罗斯外交部本月稍早表示，暂时停火是「不可接受的」。

在基辅方面，泽伦斯基表示，如果莫斯科不接受这个构想，美国将向莫斯科加强施压。（译者：纪锦玲）