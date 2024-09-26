提议停火21天替中东局势降温 以利促成外交解决方案

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（法新社纽约联合国总部25日电） 鉴于以色列与真主党的冲突有引发全面战争的隐忧，美国、欧洲联盟和多个阿拉伯国家今天呼吁在黎巴嫩实施21天的「暂时停火」，以利促成外交解决方案。

以色列近日连番袭击黎巴嫩境内的真主党（Hezbollah）目标，造成数百人丧生、上千人受伤，更有成千上万人流离失所。黎巴嫩卫生部表示，今天有另外72人罹难。

眼看中东已在爆发全面战争的边缘，美国、澳洲、加拿大、欧盟、法国、德国、义大利、日本、沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国和卡达在联合声明中表示：「是时候达成外交解决方案，让边境两侧的平民能够平安返回家园。」

声明指出：「然而在冲突升级的情况下，外交无法奏效。因此，我们呼吁黎巴嫩与以色列边界立即实施为期21天的停火，提供外交斡旋的空间，以利促成外交解决方案。」

联合国大会总辩论这个星期登场，今天场边可在看到一连串因应以色列真主党局势升级的外交活动。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）在联合国安全理事会关于黎巴嫩问题的紧急会议上表示，法美两国提出休战3周的构想，「以利举行谈判，并达成更持久的停火」协议。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）先前即敦促暂停黎巴嫩境内的袭击行动，警告「鬼门关即将大开」。

以色列针对以外交手段因应黎巴嫩议题表达乐见之意，但并未承诺停火，而是矢言要达成他们在削弱真主党的目标。