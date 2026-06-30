摩洛哥社群海牙欢庆世足晋级 失控遭压制逮捕

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（法新社海牙30日电） 摩洛哥世足赛32强战在戏剧性的PK大战中击败荷兰。拥有大量摩洛哥社群的荷兰海牙今天为之沸腾，但是现场也因群众与警方爆发冲突，出现挥舞警棍压制逮捕的场景。

在海牙（The Hague）史欧德斯维克区（Schilderswijk），法新社记者目击身披摩洛哥国旗的球迷在街头载歌载舞，汽车喇叭声、鞭炮声此起彼落，大家开心庆祝。

数百名支持者聚集该区一处十字路口，将足球踢到空中狂欢，甚至与路过车辆的乘客同乐，有时还跳上车顶庆祝。

不过大约一小时后气氛骤变，镇暴警察进场，以高压水柱和警棍驱散群众。

法新社记者目击约十多人被捕。警方挥动警棍攻击多名年轻人的腿部，将他们压制在地后铐上手铐，押上警车带走。

也有骑自行车的警察与年轻人当街上演「猫捉老鼠」。没有发生严重破坏情事。

在墨西哥蒙特雷（Monterrey）举行的这场32强淘汰赛在延长赛后以1比1平手，经过惊心动魄的PK大战才分出胜负。

前4轮双方分别失手两球，荷兰第5点又遭拍出。接下来效力荷甲PSV爱因霍芬（PSV Eindhoven）的摩洛哥前锋塞巴里（Ismael Saibari）关键破网，助队晋级16强。摩洛哥下一场将对战共同主办国加拿大。