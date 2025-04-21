摩洛哥群众力挺巴人 反对输以战机零件货轮靠港

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（法新社摩洛哥丹吉尔20日电） 逾千民众今天聚集在摩洛哥北部港市丹吉尔（Tangier），抗议一艘据称载有战斗机零件前往以色列的船只计划靠港。

支持加萨（Gaza）巴勒斯坦人的码头工人与当地组织，分别发声明表示马士基航运公司（Maersk）旗下一艘船只正从美国运送F-35战机备用零件至以色列，预计今天停靠丹吉尔。

法新社记者现场报导，约1500名民众沿着丹吉尔地中海货柜港口的一条道路游行，他们高喊「人民要求禁止该船靠港」、「摩洛哥水域不容种族灭绝武器」等口号。

法新社联络港务当局和马士基航运公司，但他们并未置评。

马士基公司已表示不会向冲突地区运送武器弹药，然而马士基与美国政府签有合同，且先前承认运送货物中包含源自「美以安全合作」的「军事相关设备」。

丹吉尔的抗议人士也要求政府断绝与以色列的外交关系。摩洛哥与以色列2020年在美国主导的亚伯拉罕协议（Abraham Accords）下实现关系正常化。

自2023年10月以色列对加萨走廊（Gaza Strip）伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）开战以来，摩洛哥已爆发多起大规模抗议事件，要求政府与以色列断绝外交关系。

摩洛哥政府已正式呼吁「立即、彻底且永久停止以色列对加萨地区的战争」，但尚未公开讨论撤销两国关系正常化的问题。