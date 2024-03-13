摩洛哥走陆路送物资 经以色列克瑞沙洛关卡进加萨

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（法新社摩洛哥拉巴特12日电） 为把人道救援物资送进加萨走廊，摩洛哥已开始利用经由以色列克瑞沙洛（Kerem Shalom）边界关卡的一条陆路。

摩洛哥外交部在声明中说：「摩洛哥是第一个透过这条前所未见的陆路运输人道援助的国家。」

以色列官员无法立即证实，摩洛哥的行动是否为首度经由以色列领土以此陆路提供外国援助的行动。

消息人士表示，40公吨的援助物资正透过卡车运往加萨走廊（Gaza Strip）北部，摩洛哥政府因与以色列有建立外交关系，得以采用陆路。摩洛哥2020年与以色列恢复外交关系。

这名不具名消息人士说，援助物资先以空运方式送到以色列，然后在克瑞沙洛边界关卡装上巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）的卡车，红新月会将确保援助物资送达加萨北部贫困地区。

消息人士还说，这些卡车经克瑞沙洛边界关卡进入加萨走廊，避免经由加萨与埃及边境的拉法（Rafah）边界关卡或空投物资的复杂作业。

以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）战火延烧5个月，以色列在加萨的军事行动让平民陷入绝望的境地。国际援助官员表示，当地儿童挨饿濒临死亡，由于难以向加萨走廊运送物资，饥荒迫在眉睫。

摩洛哥外交部在声明中说：「这批援助恰逢穆斯林的斋戒月（Ramadan）开始，目的是减轻巴勒斯坦人民苦难，特别是最弱势族群。」

自加萨的以哈战争爆发以来，摩洛哥许多城市出现抗议活动声援巴勒斯坦人。