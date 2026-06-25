支应美伊战争与伊波拉防疫 川普提880亿美元国会追加预算

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天向国会寻求近880亿美元的追加支出，其中大部分用于支应美伊战争的开销，并编列资金因应中非伊波拉疫情。

共和党与民主党正对这场冲突及相关政治代价感到日益不安。

白宫提出的876亿美元补充经费请求，包含拨给五角大厦的数百亿美元，以及用于美国农民、中非伊波拉（Ebola）疫情应对工作与国内基础设施建设的资金。

在这项提案提出前一天，国会刚通过一项基本上流于形式的象徵性决议，要求川普除非获得国会议员的明确授权，否则应结束美国对伊朗的敌对行动。

此外，在长达数月的战争动摇了全球能源市场、推高物价并引发川普所属共和党内部分歧后，行政部门正试图将与德黑兰达成的初步协议转化为最终解决方案。

白宫管理及预算局（OMB）局长伏特（Russell Vought）在致联邦众议院议长强生（Mike Johnson）的信函中提出了这项请求，敦促国会迅速针对他所称的「重要且紧急的请求」采取行动。

这套追加的预算方案大部分将用于与美伊冲突相关的军事成本。

行政部门为五角大厦请求约670亿美元，其中包括210亿美元的弹药与其他军事能力费用、173亿美元的行动成本，以及121亿美元的机密计画经费。

此外，行政部门还为能源部寻求近7.68亿美元，用于与伊朗相关的核能及能源安全；并为国务院寻求3亿美元，用于伊朗周边国家的使馆安全与建设。