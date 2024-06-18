攸关美军与核武部署协议 瑞典国会将表决

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（法新社斯德哥尔摩18日电） 瑞典国会议员今天将表决颇具争议的美国与瑞典国防合作协议。批评者担忧，这项协议恐导致核武部署在瑞典，美军也可能永久驻扎当地的军事基地。

法新社报导，对于今年3月加入北大西洋公约组织（NATO），并终止长达2个世纪中立不结盟政策的瑞典而言，敲定「国防合作协议」（Defence Cooperation Agreement, DCA）可谓相当重大的决策。

据华府与斯德哥尔摩去年12月签署的这项协议，美军将可驻扎瑞典境内的17个军事与训练基地，并得以在当地储存武器、军备和弹药。

反对者主张，两国间的国防合作协议应载明这个位于斯堪地那维亚半岛（Scandinavia）的北欧国家不同意在境内部署核武。

在野的绿党（Green Party）共同主席海尔登（Daniel Hellden）警告：「我们将成为核武的（攻击）目标，因为我们将有17个可供美军储存武器的基地。」

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）领导的中间偏右少数政府则坚称协议完全尊重瑞典主权。极右派瑞典民主党（Sweden Democrats）也力挺克里斯特森。

拥有349席的瑞典国会将在当地时间今天下午5时15分之后表决是否核准这项协议。

而先前反对瑞典加入北约的绿党和左派党（Left Party）在国会共拥有42席，单靠他们的力量难以阻挡协议过关。