改革党大选助选员使用歧视语言辱骂 英相严厉谴责

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（法新社伦敦28日电） 英国国会大选竞选活动进入最后一周，首相苏纳克今天谴责反移民「英国改革党」助选人员使用种族歧视语言侮辱他，称这些语言伤人、令人气愤，党魁法拉吉必须回应这样的问题。

英国公共电视「第四频道」（Channel 4）调查记者暗访拍到「英国改革党」（Reform UK）助选人员在英格兰东部滨海克拉克顿（Clacton-on-Sea）发表带有种族歧视、仇视同性恋与冒犯性言论。党魁法拉吉（Nigel Farage）在当地竞选，希望7月4日胜出当选国会议员。

从影片中可听到一名助选人员使用种族歧视语言侮辱英国籍印度裔的苏纳克（Rishi Sunak）。苏纳克是虔诚的印度教徒，是英国首位有色人种首相。

这名助选人员也称伊斯兰是「最令人厌恶的邪教」，并呼吁把穆斯林「赶出清真寺」，把他们的礼拜地点改成酒吧。

法拉吉声称这起事件是「完全、彻头彻尾的设局抹黑」。法拉吉曾以欧洲议会议员身分鼓吹英国脱离欧洲联盟（EU），现在则希望英国暂停让移民入境。

他指出，片中的助选人员派克（Andrew Parker）上周在克拉克顿发传单，可能是收受金钱在影片中做出这些行为。他又说，由于英国改革党人气上升，派克可能是受到被威胁的反对阵营指使。

派克表示，他是一名兼职演员，以个人身分替英国改革党助选。

然而，苏纳克说：「我的两个女儿一定会看到和听到，替法拉吉助选的改革党人以粗言称我为该死的巴基斯坦人。这很伤人，令人气愤，我觉得他必须回应这些问题。我在此严正以告。」

苏纳克说：「当你看到改革党候选人与助选人员似乎肆意发表种族歧视与厌女语言与观点，我想这透露了一些关于改革党内部文化的讯息。」

第四频道否认法拉吉声称影片造假的说法。这家电视台表示：「我们在改革党总部与派克首次见面，他在那里替改革党助选。」