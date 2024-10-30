攻击裴洛西夫婿 44岁男子遭判终身监禁

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（法新社旧金山29日电） 美国旧金山地方检察长办公室表示，44岁男子德帕佩（David DePape）以锤子攻击联邦众议院前议长裴洛西（Nancy Pelosi）年事已高的夫婿，加州州法院今天判他终身监禁且不得假释。

德帕佩2022年10月闯入裴洛西夫妇位于旧金山的住处，痛殴裴洛西的夫婿保罗（Paul Pelosi），全程都被警方随身摄影机拍下。德帕佩因这起事件已在联邦法院被判30年刑期并正在服刑。

旧金山地方检察长办公室在声明中表示，旧金山一名法官判处德帕佩「终身监禁且不得假释，罪名包括加重绑架等」。

裴洛西夫婿遭袭时，民主党人裴洛西是美国总统第2顺位继任者，常成为极右翼阴谋论者的攻击目标。

德帕佩是加拿大人，曾为裸体主义者，仰赖临时木工维生。德帕佩原本的目标是裴洛西，却碰上她高龄82岁的夫婿保罗。

德帕佩向警方表示，他和保罗进行了「相当友好的」对话，期间保罗设法向执法人员求救。

警方在数分钟后赶抵现场，德帕佩在警员冲来夺走武器前，用锤子攻击保罗。保罗被击中后失去意识、头骨骨折，住院近一周并进行手术。裴洛西在夫婿遇袭当晚并不在家。

据「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle）报导，德帕佩今天在宣判前激动落泪，并胡乱讲了一番与阴谋论有关的陈述，包括2001年9月11日恐怖攻击事件以及「邪恶的魔法谋杀仪式」，但并未向裴洛西一家致歉。

德帕佩的律师先前表示，他们有意提出上诉。

旧金山地区检察官詹金斯（Brooke Jenkins）在声明中说，德帕佩「现将为他犯下的暴力行为面临法律制裁，这正是在网路上和现实中煽动激烈且分裂党派言论的后果」。

詹金斯指出：「尽管有些政治人物鄙视这起事件，调侃此事搏取政治利益，但这是对我们一位领导人、一个家庭及我们民主的恐怖攻击。我们都必须尽一己之力，支持正义与法治。」