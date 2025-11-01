政府关门冲击粮食援助 川普：已指示寻找解方

（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普今天似乎为依赖粮食援助的低收入美国民众提供了一线生机，他表示不希望他们「挨饿」。约4200万人可能在一天后失去每月的补助。

川普在他创设的社群平台「真实社群」（Truth Social）一篇长文中表示，在政府持续关门期间，资金于11月1日到期后，「政府律师不认为我们有法定权力支付补充营养援助计画（SNAP）」的福利金。

但他补充说，已指示他们「尽快厘清我们如何能合法资助SNAP」。

罗德岛州联邦法官今天稍早让这项计画获得暂时喘息，在一起由慈善机构和其他团体提起的案件中，下令白宫在政府关门期间动用紧急资金支付粮食券。

但川普政府一直主张无法合法动用这笔资金。尽管有了这项裁决，目前仍不清楚美国民众周末能否领到SNAP款项。

自从党派僵局导致美国政府于10月1日关门以来，许多联邦工作人员已领不到薪水，数百万美国人也日益陷入缺乏基本联邦服务的困境。

如今进入第2个月，联邦政府关门已演变成公共服务的慢速崩解和日益加剧的经济动荡。

尽管共和党和民主党持续相互指责，但若无立即干预，数百万美国人将在本周末首度感受到政府关门的全面冲击。