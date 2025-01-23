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政治危机搅局 韩Q4经济成长6季以来新低

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（法新社首尔23日电） 韩国央行韩国银行今天公布的数据显示，2024年最后一季韩国经济成长放缓，成为2023年第2季以来最低，总统尹锡悦短暂宣布戒严后遭弹劾引发政治动荡也带来冲击。

韩国银行在声明中说：「第4季国内生产毛额（GDP）较上季扩张0.1%，较前一年同期则成长1.2%，为2024年最差的季度成长率，因为12月3日尹锡悦曾试图打断文官统治。」

韩国银行表示，2024全年经济成长2%，较预期少0.2个百分点，专家认为期间的持续政治动荡已对消费者信心和内需造成影响。

根据韩国银行的数据，亚洲第4大经济体韩国2024年的经济成长只比2023年增加0.6个百分点，最新一季数据更显示经济成长放缓。

韩国银行稍早在2025年经济成长预测中提到，去年12月3日尹锡悦宣布戒严以及12月29日济州航空空难，这两起事件「大大削弱经济信心」。

美国财经新闻网CNBC指出，韩国去年第4季成长率1.2%，是2023年第2季以来最低，不但低于路透社访查经济学家们所预期的成长1.4%，也低于前一季的1.5%成长率。

韩元兑美元贬值0.13%，掉到1436.4韩元兑1美元；韩国综合股价指数（KOSPI）下跌0.47%。

韩国央行指出，2024年民间消费成长下降、建筑业投资下滑，但政府支出与采购、设施投资和出口成长有所上升。

韩国银行将2025年经济成长预测从先前的1.9%，下修至1.6%到1.7%之间。然而经济研究谘询公司凯投宏观（Capital Economics）的市场经济学家坦登（Shivaan Tandon）预测，韩国2025年经济成长可能只有1.1%，远低于韩国央行所估。

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