教宗丧礼场边 川普与泽伦斯基一对一会晤

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（法新社罗马26日电） 乌克兰总统泽伦斯基表示，他今天在教宗方济各丧礼的场边与美国总统川普一对一会晤时，讨论到乌克兰与俄罗斯之间可能的无条件停火。

一名法新社记者表示，川普（Donald Trump）稍早在梵蒂冈的圣伯多禄大教堂（St Peter’s Basilica）出席教宗方济各（Pope Francis）的丧礼时，曾与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）短暂会晤，其后川普已经离开罗马。

泽伦斯基在社群媒体平台X发文写道，他与川普「一对一讨论了很多事。希望我们讨论到的一切能有结果，（包括）保护我们人民的生命，全面且无条件的停火，能预防另一场战争爆发的可靠与持久和平」。

泽伦斯基还表示，这是一场「非常具有象徵意义的会面，有可能成为历史性（会面），如果我们达成双方都要的结果」。

这是川普与泽伦斯基自2月28日在美国白宫发生严重争执后，两人首度面对面会晤。川普正在施压泽伦斯基同意与俄罗斯达成和平协议。

另一方面，欧洲联盟执行委员会（European Commission）发言人宾荷（Paula Pinho）表示，执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在教宗丧礼结束后，今天下午将与泽伦斯基会面。