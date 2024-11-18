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教宗吁对加萨战事「种族灭绝」进行调查

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（法新社梵蒂冈17日电） 教宗方济各（Pope Francis）新书即将出版，他在摘录中首次回应以色列对加萨巴勒斯坦人正进行的「种族灭绝」，同时敦促进一步调查以色列行为是否符合此词之定义。

教宗方济各的新书名为「希望从不让人失望：通往更美好世界的朝圣者」

方济各今天在义大利「新闻报」（La Stampa）发表的新书摘录中写道：「一些专家认为，加萨正发生之事具有种族灭绝的特徵。」

方济各补充说：「应仔细研究，以确定（情况）是否符合法学家和国际机构对此词（种族灭绝）的技术性定义。」

出自阿根廷的教宗经常对以色列在加萨造成的受害者人数表示遗憾，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）控制的卫生部估计，死亡人数至少为4万3846人，其中大多数是平民。

方济各呼吁调查此事是他首次在以色列对巴勒斯坦领土的军事行动中公开使用「种族灭绝」一词，但他并未表达认可这一说法。

今天稍晚，以色列驻梵蒂冈大使馆在社群媒体X引用以国大使塞德曼（Yaron Sideman）的话说：「2023年10月7日发生针对以色列公民的种族灭绝大屠杀，从那时起，以色列针对7个不同阵营欲杀害其公民的企图行使自卫权。」

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