教宗批美边境政策：拒移民于门外「荒谬」

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（法新社华盛顿19日电） 天主教教宗方济各今天罕见接受电视访问时，除了稍稍碰触美国大选议题，称反移民态度严苛「荒谬」之外，还批评美国右翼天主教反对他的社会教诲，未免过于保守。

方济各（Pope Francis）透过翻译以母语西班牙语谈了一个多小时，他告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）节目「60分钟」（60 Minutes），德州关闭提供人道援助的天主教慈善机构非常荒谬。

方济各说：「荒谬、真是荒谬，关闭边境、把他们丢在那里，荒谬。移民必须获得收容。」

「收容之后你就会知道怎么处理，或许你得把他送回去，我不知道，但每个案例都该从人道考量。」

寻求进入美国的移民数量创下历史新高，其中大部分是为了逃离贫困、暴力和因暖化恶化的天灾的中美洲和委内瑞拉人。

移民问题已成11月美国大选头号政治问题，总统拜登的共和党挑战者、前总统川普更把这一话题推向前线。

方济各说，对移民的「冷漠全球化」，是一种非常丑陋的疾病。

美国保守派主教反对教宗重新审视部分教义和传统的作为，87岁的方济各也有所回应。

教宗被问及这些主教时表示：「保守派坚持某些事、不想看得更远，这是一种自杀态度。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）