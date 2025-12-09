教宗接见泽伦斯基吁持续对话

afp_tickers

2 分钟

（法新社冈多福堡9日电） 乌克兰准备向美国提交针对俄罗斯侵略的修订版终战提案之际，总统泽伦斯基今天在义大利与罗马天主教教宗良十四世会面。教宗强调，必须继续对话，达成「公正且持久和平」。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在伦敦和布鲁塞尔与欧洲领袖会谈之际，美国总统川普持续就达成协议对基辅施压。

川普曾指责泽伦斯基根本没有阅读华府起草的初步提案，乌克兰盟友认为这项提案过于偏袒俄罗斯。

泽伦斯基表示，原本美方提出的28点方案，经过周末乌美谈判后缩减为20点。

他昨天在线上记者会中表示，乌克兰和欧洲官员「将针对这20点继续磋商」。

「我们不满意伙伴回覆的每一项内容，虽然美方的问题没有俄方大。不过我们一定会持续努力，也如我所说，明天晚间我们会尽力将我们的立场传达给美国。」

华府的计画涵盖乌克兰让出部分目前尚未遭到俄罗斯占领的土地，换取无法让基辅如愿加入北大西洋公约组织（NATO）的安全承诺。

泽伦斯基指出，领土问题和国际安全保障是两大症结点。

「我们会打算割让领土吗？无论是依据乌克兰法律、宪法还是国际法，我们都没有权利这么做，我们也没有这么做的道德权利…关键在于，若俄罗斯再次发动侵略，我们的伙伴究竟准备采取哪些行动？目前我们仍然没有得到任何答案。」

泽伦斯基今天在教宗位在罗马南郊冈多福堡（Castel Gandolfo）的夏宫会晤教宗良十四世（Pope Leo XIV），稍晚并将与义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）会谈。