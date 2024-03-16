教宗方济各自传畅谈轶闻趣事 称无意引退尚能履行职务

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（法新社梵蒂冈15日综合外电报导）教宗方济各在即将问世的自传中回顾漫长的一生，包括曾对美丽的女子感到着迷，到他在阿根廷独裁统治期间担任枢机主教。他表示无意引退，也认为目前身体状况足以继续履行教宗牧职。

现年87岁的教宗方济各（Pope Francis）在《生平：我在历史中的经历》（Life: My Story Through History，暂译）以说故事的方式开玩笑，并分享影响他人生良多的轶闻趣事。

方济各的第1任女友在电影院工作，她并未阻止本名为伯格里奥的方济各报名天主教的神学院。

方济各在担任实习神职人员期间，有次参加叔叔的婚礼，被一名漂亮的女孩迷住，「那一周我的脑海全是她的身影，使我很难专心祷告。幸运的是那些都过去了，我的身体和心灵能完全投入圣召」。

这本书是教宗与义大利媒体记者拉戈纳（Fabio Marchese Ragona）合着，预计本月19日在欧美地区上市。不过，义大利晚邮报提前在14日公布书中几个段落。

教宗还谈到他热爱的另一项事物：足球。教宗在自传中利用一整章的篇幅谈论阿根廷足球巨星马拉度纳（Diego Maradona）。马拉度纳1986年在世足赛对上英格兰队时，以颇具争议的「上帝之手」进球夺冠。

方济各回忆说：「几年前我在梵谛冈接见马拉度纳时，我打趣地问他说，『那么，犯罪的是哪一只手呢？』」

教宗方济各去年底批准同性伴侣在特定条件下可获教会祝福，并在今年1月中为这项里程碑的决定辩护，还说天主教会里抵制这项决定的人是出于不了解，才会落入「错误定见」。

如今，他不把「摧毁教宗」的指控当作一回事，也不理会那些最恶毒的羞辱。

教宗方济各语带嘲讽地说：「如果我仔细阅读关于我的所有言论和文章，我可能需要每周看一次心理医生！」

尽管教宗方济各的健康每况愈下，但他坚称「没有足够严重的理由使我考虑引退」。他也说，引退是一种「遥远的可能性」，只有在「身体面临严重障碍」的情况下才会考虑。

教宗目前没有放慢脚步的迹象。尽管他去年刚动完腹部手术，且在最近数月支气管炎反覆发作，但教宗的行程仍排得满档，他夏季末将前往亚洲展开长途旅行。