教宗良十四世海外首访抵土耳其

（法新社安卡拉27日法新）罗马天主教教宗良十四世展开就任以来在义大利以外的海外首访，今天抵达第一站土耳其进行为期4天行程。他将与总统艾尔段会谈，并会晤基督教领袖。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）这趟牧灵访问行程还包括下一站黎巴嫩。第一位美国籍教宗的他于中午过后抵达土耳其首都安卡拉。

他在专机上对随行记者表示：「我一直非常期待这趟旅程，这对基督徒具有重大意义，同时也向全世界传递重要讯息。」教宗形容这是一个「历史性时刻」。

在向现代土耳其国父凯末尔（Mustafa Kemal Ataturk）陵寝致敬后，良十四世将与被视为这个冲突不断区域和平工作关键推手的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）进行会晤。

之后，他将向政府官员、民间团体和外交使节发表谈话，接着于傍晚前往伊斯坦堡。

良十四世首度海外出访受到全球媒体高度关注，随行记者超过80人。

自从5月获选成为全球14亿天主教徒的领袖以来，这位教宗展现出善于应对媒体的能力，每周都会和记者对话。

为展现希望触及更多受众的决心，良十四世此行所有演说都将以母语英语发表，而非他过去惯用的义大利语。

他在土耳其的首场演说预料将聚焦于与伊斯兰教的对话。土耳其8600万人口大多为逊尼派穆斯林，基督徒仅占0.1%。