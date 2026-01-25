教宗良十四世：生成式人工智慧恐侵蚀人类身分认同

（法新社梵蒂冈24日电） 教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天强调，生成式人工智慧（AI）存在多项风险，可能取代或扭曲人类身分认同与人际关系。

教宗在「全球大众传播日」（World Day of Social Communications）文告中指出，AI系统反映其创造者的世界观，并可能透过重复其处理资料中既有的偏见，形塑人们的思考模式。

教宗表示：「这项挑战…关乎如何保护人类身分与真实的人际关系。」

随着生成式AI在复制、修改与制造影像、音乐及文字方面的能力突飞猛进，其成果有时已难与人类创作区分，良十四世的警告显得适时且迫切。

良十四世的前任方济各（Pope Francis），2023年曾成为一张在网路广为流传的AI假影像主角，画面中的方济各身穿白色羽绒外套，引发外界广泛讨论。

此后，生成式AI也成为部分名人常用工具，其中包括美国总统川普，他曾在个人社群帐号发布或转贴电脑生成影像。

良十四世警告，目前仅少数企业掌握AI发展的庞大权力，随着AI能力提升，「区分现实与模拟之间的差异」也愈来愈难。

自去年5月当选、成为首名来自美国的教宗以来，良十四世便持续警告AI科技日益扩增的影响力。

他也批评系统将统计机率视为可靠知识，并指出这类工具最终仅能提供近似值。