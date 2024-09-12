教宗访新加坡吁保障移工合理薪酬

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（法新社新加坡12日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天在亚太行最终站新加坡为移工请命。他对政治领袖及士绅谈话时，呼吁「特别注意」保障移工尊严，给予公平合理的薪酬。

教宗说：「这些劳工对社会贡献良多，应该保障他们获得合理薪酬。」

根据国际劳工组织（ILO）统计，全球各地估有1亿7000万名移工，约占全球劳动力的5%，他们大部分生活在美洲、欧洲及中亚地区。

然而，对诸如阿拉伯联合大公国第一大城杜拜、卡达首都杜哈和新加坡等成长快速的闪亮大都会而言，薪资低廉的劳工向来发挥着重要作用。

新加坡估有30万名低薪移工，其中许多来自南亚，以及天主教徒为人口主力而且特别虔诚的菲律宾。

倡议人士指出，这些移工在面对剥削时无法获得足够保障，有时还会遭遇到恶劣生活条件。新加坡政府否认相关指控。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间有数以万计移工被强行关在宿舍里，让这个问题浮上台面。

方济各没有明确提到在新加坡的劳工，但上述说法很可能在强烈保护形象的新加坡政府内部引发不安。

尽管如此，教宗仍对新加坡的「创业精神」和活力赞誉有加，表示如此特质造就「大片宛如从海中拔地而起的超现代摩天大楼」。

他将拥有近600万人口的新加坡描绘成照亮世界的光辉，表示「新加坡是一幅多元民族、文化与宗教和谐共处的马赛克镶嵌画…我鼓励你们继续致力促进全人类团结与友爱，为所有民族和国家的共同利益努力」。