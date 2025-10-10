瑞士联邦理工学院蝉联欧洲大陆最佳大学
根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)周四(10月9日)公布的2026年世界大学排名，瑞士联邦理工学院(ETHZ)继续稳居欧洲大陆最佳大学的位置。
《泰晤士高等教育》在声明中指出，瑞士表现依然稳定。与往年一样，苏黎世联邦理工学院在2026年排名中总体位列第11位。
相比之下，洛桑联邦理工学院(EPFL)下滑3位；洛桑大学(University of Lausanne)则创下历史最佳成绩，排名第125位。
牛津大学再度登顶
排名前十的高校依旧由英美大学组成。英国牛津大学连续第十年被该杂志评为全球最佳大学。
相关内容
瑞士大学的顶级课程密度最高
美国麻省理工学院(MIT)与去年一样位居第二。哈佛大学(US)此次退居第五名，第三名位置由普林斯顿大学(US)和剑桥大学(UK)并列获得。
亚洲大学正在迎头赶上
尽管英美高校仍占据前列，《泰晤士高等教育》指出，以中国为代表的东亚高校正迅速追赶。紧随苏黎世联邦理工学院之后的是中国的清华大学与北京大学。
《泰晤士高等教育》全球事务负责人菲尔·巴蒂(Phil Baty)在声明中表示：“这一明显趋势可能会持续下去，因为西方的科研经费和国际人才引进仍在受到阻碍。”
该分析基于18项指标，涵盖教学、科研、知识转移及国际化程度等方面。此次共有近2200所高校被纳入这一国际排名。
《泰晤士高等教育》编制的“世界大学排名”今年共纳入来自115个国家和地区的2191所高校。瑞士的大学体系整体表现稳定，其科研影响力和国际化程度在欧洲名列前茅。除两所联邦理工学院外，排名进入前200的瑞士高校包括伯尔尼大学(第32名)、巴塞尔大学(第104名)、洛桑大学(第126名)和日内瓦大学(第171名)。
亚洲高校表现尤为引人注目。中国大陆共有五所高校跻身世界前40，其中清华大学和北京大学分列第12和第13名；香港地区则创下纪录，共有六所高校进入全球前200名；台湾高校虽然未进入前列，但在亚洲区间排名中仍具竞争力。《泰晤士高等教育》指出，东亚高校，尤其是中国高校的持续上升，已成为全球高等教育版图的一大亮点。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。