瑞士联邦理工学院蝉联欧洲大陆最佳大学

2025年世界大学排名中，苏黎世联邦理工学院位列第11位。 Keystone-SDA

根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)周四(10月9日)公布的2026年世界大学排名，瑞士联邦理工学院(ETHZ)继续稳居欧洲大陆最佳大学的位置。

4 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en ETH Zurich named best university in continental Europe 更多阅览 ETH Zurich named best university in continental Europe

Deutsch de ETH Zürich erneut beste Hochschule Kontinentaleuropas 原版 更多阅览 ETH Zürich erneut beste Hochschule Kontinentaleuropas

《泰晤士高等教育》在声明中指出，瑞士表现依然稳定。与往年一样，苏黎世联邦理工学院在2026年排名中总体位列第11位。

相比之下，洛桑联邦理工学院(EPFL)下滑3位；洛桑大学(University of Lausanne)则创下历史最佳成绩，排名第125位。

牛津大学再度登顶

排名前十的高校依旧由英美大学组成。英国牛津大学连续第十年被该杂志评为全球最佳大学。

相关内容

相关内容 教育 瑞士大学的顶级课程密度最高 此内容发布于 根据英国高等教育咨询公司Quacquarelli Symonds(QS)发表的年度排名，瑞士拥有的顶级教育课程密度为世界最高。 更多阅览 瑞士大学的顶级课程密度最高

美国麻省理工学院(MIT)与去年一样位居第二。哈佛大学(US)此次退居第五名，第三名位置由普林斯顿大学(US)和剑桥大学(UK)并列获得。

亚洲大学正在迎头赶上

尽管英美高校仍占据前列，《泰晤士高等教育》指出，以中国为代表的东亚高校正迅速追赶。紧随苏黎世联邦理工学院之后的是中国的清华大学与北京大学。

《泰晤士高等教育》全球事务负责人菲尔·巴蒂(Phil Baty)在声明中表示：“这一明显趋势可能会持续下去，因为西方的科研经费和国际人才引进仍在受到阻碍。”

该分析基于18项指标，涵盖教学、科研、知识转移及国际化程度等方面。此次共有近2200所高校被纳入这一国际排名。

2026年泰晤士世界大学排名亮点 《泰晤士高等教育》编制的“世界大学排名”今年共纳入来自115个国家和地区的2191所高校。瑞士的大学体系整体表现稳定，其科研影响力和国际化程度在欧洲名列前茅。除两所联邦理工学院外，排名进入前200的瑞士高校包括伯尔尼大学(第32名)、巴塞尔大学(第104名)、洛桑大学(第126名)和日内瓦大学(第171名)。 亚洲高校表现尤为引人注目。中国大陆共有五所高校跻身世界前40，其中清华大学和北京大学分列第12和第13名；香港地区则创下纪录，共有六所高校进入全球前200名；台湾高校虽然未进入前列，但在亚洲区间排名中仍具竞争力。《泰晤士高等教育》指出，东亚高校，尤其是中国高校的持续上升，已成为全球高等教育版图的一大亮点。 来源：2026年泰晤士世界大学排名外部链接

阅读最长 讨论最多