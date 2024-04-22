数万哥伦比亚民众走上街头 反对总统裴卓

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（法新社波哥大21日电） 南美洲国家哥伦比亚今天有数万民众在各大城市走上街头，抗议总统裴卓的左派政府。支持率处于史上最低点的裴卓20个月前上台后，已面临多次民众示威，今天显然是规模最大的一次。

裴卓（Gustavo Petro）试图推行的改革包括将医疗服务国有化。包括医疗协会、反对派团体，甚至是裴卓的前盟友都在今天的游行前呼吁民众响应示威，以抗议裴卓的改革计画及国家的暴力情势。暴力问题仍持续破坏哥国政府与武装游击团体之间困难重重的和平谈判。

在首都波哥大（Bogota），有数万民众冒雨走上街头高喊「裴卓下台」，并朝市中心位于总统府附近的波利瓦广场（Bolivar Square）前进。

64岁退休民众艾斯特拉达（Martha Estrada）告诉法新社：「我投票支持改变，我投给裴卓，但如今我们的处境还是一样。我来示威是因为我认为哥伦比亚还有救，也因为我爱我的国家。」

35岁示威者李维罗（Julio Rivero）表示：「我以公民、医师及哥伦比亚国民的身分来到这里。身为医师，我们看到情况持续恶化，因为缺乏药品能提供给患者，病患也面临治疗延宕的状况。」

裴卓在社群媒体平台X发文表示，今天在波哥大、美德殷（Medellin）及布加拉曼加（Bucaramanga）的抗议人潮虽多，但在其他18个城市的示威规模「薄弱」。

他写道，这些游行的「主要目的藉是大喊『裴卓下台』和颠覆政府」，是阻挠改革的「软性政变」。他也号召支持政府的民众在5月1日走上街头，参加大规模游行。