数千人伊斯坦堡示威 向土耳其扑杀流浪狗说「不」

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（法新社伊斯坦堡2日电） 数千名示威民众今天聚集在伊斯坦堡（Istanbul），对提案扑杀流浪狗的土耳其政府高喊：「不。」

示威群众在伊斯坦堡雅尼卡皮（Yenikapi）广场聚集，他们身穿的T恤以及手举的标语，都印有一脸无辜狗狗的照片。

土耳其政府已起草立法条文针对流浪狗进行捕捉、结扎，若30天内没有被收养就将被安乐死。

示威群众中，27岁工程师吉里特利奥卢（Sule Giritlioglu）告诉法新社说：「这对动物不友善，这个法律根本是谋杀。」

「我们认为（流浪）猫将是下一个。」

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）领导的执政党正义发展党（AKP）表示，为遏制境内流浪狗的数量，并防止它们攻击民众，有必要进行改革。

土耳其官员表示境内流浪狗数量达400万只；此外，该国被世界卫生组织（WHO）列为狂犬病「高风险」国家。

土耳其政府表示，过去5年间，狗儿造成的交通意外达3544起，造成55人丧生、逾5000人受伤。

艾尔段上周曾说：「我们面对的流浪狗问题，在任何一个已开发国家都不存在。」

近几个月来，社群媒体上流传多起与犬只有关的事故和攻击案例。

然而，动物权利联盟（Animal Rights Federation）副会长奥斯肯（Haydar Ozkan）在土耳其媒体「报纸墙」（Gazete Duvar）表示，政府在这个议题上应优先考虑结扎和动物收容所这两个有效果的选项。