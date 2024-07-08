数千以色列民众示威 盼尼坦雅胡政府谈成加萨停战

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（法新社特拉维夫7日电） 数以千计以色列抗议民众今天在首都特拉维夫街头游行，反覆高呼「我们不会放弃」，他们连续第2天对政府施压，希望以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）达成停战与释放人质的协议，否则下台。

这场在以色列全境发动的「扰乱日」（disruption day）抗议活动从今天上午6时29分展开，呼应巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）10月7日清晨对以色列南部发动攻击、引爆以哈战争的时间点。

抗议人士裴利格（Yoni Peleg）说：「现在，他们应该下台承担责任，让其他人来尝试修复他们在这里毁掉的一切。」他称这次行动是「全国人民发出最后的呼救声，协助我们结束战争，帮我们找回同胞。」

抗议人士在特拉维夫（Tel Aviv）一处十字路口阻挡交通，呼吁政府为仍遭哈玛斯扣押的人质达成协议。

以色列宣称仍有116人遭到扣押，军方表示其中有42人已经死亡。

住在特拉维夫的57岁社会工作者纳蒂夫（Orly Nativ）加入了挥舞旗帜的示威行列，他说，「我们受够了」。纳蒂夫表示：「政府不在乎人们的想法，也未采取任何措施，将我们的兄弟姐妹从加萨（Gaza）带回来。」

以色列官方数据所作的统计，哈玛斯10月7日的突袭造成1195人死亡，其中大部分是平民；哈玛斯统治下的加萨卫生部则说，以色列的报复行动已导致加萨地区至少3万8153人死亡，其中大多数也是平民。