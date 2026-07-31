数千移民涌入西班牙飞地 义大利吁暂停申根资格

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（法新社罗马30日电） 数千移民今天涌入北非的西班牙飞地休达（Ceuta），引发混乱与担忧。义大利总理梅洛尼主张暂停西班牙的申根区资格，引发两国外交交锋。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天呼吁，鉴于数千名移民涌入与摩洛哥接壤的西班牙飞地休达，应暂停西班牙在欧盟申根区（Schengen Area）的资格。

梅洛尼在社群平台X发文表示，政府正召集相关部会开会，会后准备采取包括「暂停西班牙申根协定资格」在内的特殊措施。她形容来自休达的画面「令人震惊」，并强调多数移民包括儿童，都必须游泳才能抵达。

梅洛尼说：「义大利不会袖手旁观。」 义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）稍早也在X发文表示：「我支持暂时对西班牙关闭申根区。非法且失控移民会对国家安全构成威胁。」

他还批评，马德里政府决定让超过50万名非法移民取得西班牙与欧盟公民身分，是「严重错误，还会助长人口贩运」。

西班牙外长阿尔巴雷斯（Jose Luis Albares）则反驳，塔加尼将移民议题当作政治操作工具，这类言论不符合「伙伴与友好国家的分际」，西班牙期待的是欧洲团结，而非政党民粹操作。

申根区目前涵盖29个欧洲国家，成员国已正式取消彼此之间的边境管制。

此外，义大利极右翼副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）更主张，应全面暂停整个申根区制度。