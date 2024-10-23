文艺界万人连署警告AI风险 ABBA团员好莱坞影星响应

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（法新社洛杉矶22日电） 文艺界上万人连署，警告人工智慧（AI）未经授权使用风险，连署人包括阿巴合唱团（ABBA）团员乌维斯（Bjorn Ulvaeus）、好莱坞影星茱莉安摩尔（Julianne Moore）和诺贝尔文学奖得主石黑一雄。

各界日益担忧科技公司在未经原创者许可下使用现有创意作品来训练AI模型。根据今天公布的声明，约1万1500名连署人来自乐坛、文学界、电影与舞台戏剧圈，「电台司令」（Radiohead）主唱汤姆约克（Thom Yorke）、好莱坞影星凯文贝肯（Kevin Bacon）及畅销作家派特森（James Patterson）等人响应。

简短声明写道：「未经授权使用创意作品来训练生成式AI，对这些作品幕后人员生计构成重大、不公平的威胁，因此绝不能容许此事。」

根据「卫报」（The Guardian）报导，这项声明是由曾任AI公司主管的英国作曲家纽顿-芮克斯（Ed Newton-Rex）安排。

纽顿-芮克斯告诉卫报，多家生成式AI公司已陆续在未向原创者付费的情况下，使用受版权保护的内容来训练他们的模型，包括他的前公司Stability AI。

他说：「当AI公司称此为『训练资料』，便是去人性化。我们谈论的是人们的作品，包括他们的写作、艺术和音乐。」