斯洛伐克总理中枪命危 亲俄反乌民粹主义争议不断

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（法新社布拉第斯拉瓦15日电） 斯洛伐克总理费科今天身中多枪，生命垂危。费科曾是共产党员，以亲俄罗斯、反乌克兰立场着称，并且心怀「大斯拉夫主义」，反对LGBTQ，被视为民粹主义者。

法新社报导，费科（Robert Fico）在所属的斯洛伐克「方向党」（SMER-SD）去年9月赢得大选后再次当上总理，他是该国政坛老将，过去掌权期间曾陷入贪腐丑闻，并且实行争议性改革。

这次重掌总理大位后，费拜发表了一系列有关乌克兰的煽动性言论，呼吁基辅当局将领土割让给俄罗斯以结束战争，引发国际关注。

费科已停止向乌克兰提供武器。去年大选期间，他曾保证就连「一颗子弹」也不会提供给基辅当局。他的政党在胜选后与极右翼共组联合政府。

他曾称斯洛伐克采用欧元是「重大历史性决定」，但在选举期间为了讨好极左及极右选民，抨击欧洲联盟（EU）、北大西洋公约组织（NATO）及乌克兰，并将他的亲西方政坛对手称为「战争贩子」。

费科曾表示，如果俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）造访斯洛伐克，他不会允许蒲亭因为国际刑事法院（ICC）逮捕令，在斯洛伐克遭到拘捕。

斯洛伐克社会学家瓦塞卡（Michal Vasecka）去年曾出版名为「费科：贪恋权力」的书籍，称费科「绝对欣赏蒲亭的威权主义」。

费科曾声称，西方对俄乌战争的影响，只会造成斯拉夫民族国家自相残杀。

此外，他也经常批评LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）社群，称同志伴侣收养孩子是「变态」。