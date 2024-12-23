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斯洛伐克总理会蒲亭 谈乌拒绝续约后天然气运送问题

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（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯总统蒲亭今天在克里姆林宫与斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）会谈，讨论俄罗斯天然气输送的未来。

两位领袖也讨论到乌克兰战争。数小时前，蒲亭警告基辅，将因无人机攻击遭到严厉报复。

极度仰赖俄罗斯天然气的斯洛伐克，对供应前景表示担忧，因为允许其经由乌克兰接收俄国天然气的合约将于年底到期，而乌克兰已经明确表示不会续约。

俄罗斯2022年与乌克兰爆发敌对行动以来，费佐是少数与蒲亭保持友好关系的欧洲领导人之一。费佐的国家是北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟（EU）成员国，费佐访莫斯科一事之前不曾对外宣布过。

俄罗斯电视台记者札鲁宾（Pavel Zarubin）在加密通讯软体Telegram频道上传两位领导人会面、微笑并握手致意的短片。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitri Peskov）稍晚仅证实会议已经结束，还说两位领导人不会发表联合声明。

但两人会谈后，费佐在其脸书帐号发文说，今天与蒲亭会面，是为了对乌克兰总统泽伦斯基反对「经由乌克兰向我国领土输送天然气」一事做出「回应」。

费佐表示，蒲亭证实俄罗斯「准备…继续向西方和斯洛伐克供应天然气」，但这在2025年1月1日之后几乎不可能」。

两位领袖也就乌克兰冲突，以及「早日和平结束的可能性」交换了意见。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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