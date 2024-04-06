斯洛伐克总统决选登场 牵动亲俄或亲乌走向

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（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦6日电） 中东欧国家斯洛伐克今天举行总统大选决选投票，结果将决定这个欧洲联盟（EU）及北大西洋公约组织（NATO）成员国是否会更加靠拢俄罗斯。

竞争接替即将卸任自由派总统查普托娃（Zuzana Caputova）的决选候选人，分别是现年60岁的亲西方前外交部长柯尔乔克（Ivan Korcok），以及现年48岁、获得斯洛伐克民粹主义政府支持的疑乌派国会议长佩拉格利尼（Peter Pellegrini）。

由于3月的首轮投票中无人获得至少50%的选票，因此由柯尔乔克和佩拉格利尼在第二轮投票一决高下。

斯洛伐克投票所于当地时间今日上午7时（台湾时间6日下午1时）开放，晚间10时（台湾时间7日凌晨4时）结束投票，初步结果预计午夜左右出炉。

尽管斯洛伐克总统大致上仅有象徵性权力，但可批准国际条约、任命大法官及否决国会通过的法案，且是国家军队统帅。

根据斯洛伐克民调机构「焦点」（Focus）选前做的最后一份民调，佩拉格利尼的支持率为51%，柯尔乔克为49%，两人势均力敌。

在斯洛伐克总理费科（Robert Fico）对乌克兰的主权提出质疑并呼吁与俄罗斯和谈后，在这个有540万人口的国家，俄国全面侵略乌克兰的议题成为选战主轴。

佩拉格利尼告诉法新社，斯洛伐克政坛分裂为两阵营，一派支持不计代价继续打仗，另一派则诉求展开和平谈判，「我属于后者」。

获得斯洛伐克反对派拥护、且经常直言批评政府的柯尔乔克，则坚定力挺乌克兰。他对法新社表示：「俄罗斯联邦践踏了国际法，我不认为乌克兰应该为了实现和平而放弃部分领土。」