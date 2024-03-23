斯洛伐克总统大选首轮投票 亲俄阵营对决亲乌派

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（法新社布拉第斯拉瓦23日电） 斯洛伐克今天举行总统大选第一轮投票，在国内对俄乌战争看法严重分歧的情况下，这次大选由亲俄罗斯的执政阵营候选人与亲乌克兰的候选人展开对决。

在9名候选人中，斯洛伐克国会议长佩拉格利尼（Peter Pellegrini）和反对党支持的自由派前外长柯尔乔克（Ivan Korcok），两人明显领先。

虽然斯洛伐克的总统主要是象徵性职位，但有权批准国际条约、任命大法官，并且是该国武装部队的最高统帅。总统也可对国会通过的法律行使否决权。

佩拉格利尼得到民粹主义总理费科（Robert Fico）的支持。费科不只质疑乌克兰的主权，更发表一连串针对俄国入侵乌克兰的煽动言论。

柯尔乔克则与即将卸任的总统查普托娃（Zuzana Caputova）同样坚定支持乌克兰。批评当今政府的查普托娃，选择不争取第2个任期。

最新公布的民调显示，拥有540万人口的斯洛伐克，这次总统大选竞争激烈。斯洛伐克是北约（NATO）和欧盟（EU）的成员国。

易普索（Ipsos）的调查显示，前总理佩拉格利尼预料将取得37%选票，柯尔乔克则料将拿下36%选票。由于两人第一轮投票预期都不会取得超过50%选票，因此可能于4月6日举行第二轮投票。

这次投票预计于当地时间晚上9时结束。