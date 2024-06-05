斯洛维尼亚通过政府命令 承认巴勒斯坦为国家

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（法新社日内瓦4日电） 继上周3个欧洲国家承认巴勒斯坦国后，斯洛维尼亚国会今天也表决通过政府命令，成为最新一个承认巴勒斯坦为主权独立国家的欧盟成员国。

斯洛维尼亚90个议席的国会经6小时混乱议程后，有52名议员投票赞成这项政府支持的法令。

巴勒斯坦旗帜在斯洛维尼亚国会前升起后，总理高洛伯（Robert Golob）在社群平台X的政府帐号上发文指出：「今天承认巴勒斯坦为主权独立的国家，为约旦河西岸（West Bank）和加萨（Gaza）的巴勒斯坦人传递了希望。」

斯洛维尼亚中间偏左政府上周提交承认巴勒斯坦国的法令给议会审议，以作为尽快终结加萨战争的努力一环。

斯洛维尼亚前总理杨萨（Janez Jansa）领导的保守派「斯洛维尼亚民主党」（Slovenian Democratic Party，SDS）昨天提议就承认巴勒斯坦国的议题举行谘询性公投。斯洛维尼亚民主党指出，斯洛维尼亚应与多数欧盟国家一致，即现在还不是决定承认巴勒斯坦国的适当时机。

斯洛维尼亚民主党表示，政府承认巴勒斯坦国，「藉由支持恐怖主义组织哈玛斯（Hamas），对斯洛维尼亚造成长期伤害」。

根据巴勒斯坦当局，西班牙、爱尔兰和挪威上周承认巴勒斯坦国，使得193个成员国组成的联合国已有145国承认巴勒斯坦国家地位。

法新社汇整以色列官方数据指出，哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部，造成多为平民的1194人死亡，导致以色列报复引发加萨战争。哈玛斯武装分子也掳走251人做为人质，其中120人仍在加萨，以军表示其中41人已死亡。

根据哈玛斯治下加萨卫生部说法，以色列轰炸与地面攻击已造成至少3万6550人丧命，其中绝大多数也是平民。